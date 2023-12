BKA registriert einen drastischen Anstieg antisemitischer Straftaten seit Hamas-Angriff

Berlin: Das Bundeskriminalamt hat in Deutschland einen drastischen Anstieg antisemitischer Straftaten registriert - und zwar seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel im Oktober. Wie ein Sprecher des BKA sagte, wurden allein im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt vom 7. Oktober bis zum 21. Dezember mehr als 1.100 Delikte registriert. Es handele sich vor allem um Sachbeschädigungen und Volksverhetzungen. Das ist deutlich mehr als in jedem der ersten drei Quartale dieses Jahres. Die mehr als 1.100 Straftaten sind nur die, welche im Zusammenhang mit der Eskalation des Nahost-Konflikts erfasst wurden. Die Gesamtzahl dürfte also deutlich höher liegen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.12.2023 07:00 Uhr