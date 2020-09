BKA meldet mehr Cyberkriminalität

Nachrichtenarchiv - 30.09.2020 12:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wiesbaden: Die Sicherheitsbehörden in Deutschland haben im vergangenen Jahr deutlich mehr Fälle von Cyberkriminalität registriert als im Vorjahr. Das Bundeskriminalamt spricht von mehr als 100.000 Taten - 15 Prozent mehr als noch 2018. Aus dem neuen Lagebericht "Cybercrime" geht hervor, dass die Täter es vor allem auf Unternehmen und öffentliche Einrichtungen abgesehen haben. Sie haben deren Datennetze gehackt oder es versucht. Laut BKA machten sich die Täter in den letzten Monaten auch die Corona-Krise zunutze. So schickten sie zahlreiche Mails mit Informationen zur Pandemie an staatliche Stellen, in denen aber Schadsoftware versteckt war.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 30.09.2020 12:45 Uhr