BKA hat weitere Verbindungen zu Reichsbürger-Netzwerk im Blick

08.12.2022 11:15 Uhr

Berlin: Nach der Razzia gegen ein mutmaßliches rechtes Terror-Netzwerk weiten sich die Ermittlungen aus. Das Bundeskriminalamt hat nach den Worten von Präsident Münch inzwischen 54 Beschuldigte im Visier. Man habe noch weitere Personen identifiziert, deren Beziehungen zur Gruppe der Festgenommenen noch geklärt werde müsse, so Münch. Der Innenminister von Thüringen, der SPD-Politiker Maier, sieht in der AfD eine Art Schnittstelle für die Vernetzung von rechtsextremen Organisationen. Sie werde deshalb in seinem Bundesland auch zu Recht vom Verfassungsschutz beobachtet. Bei der Razzia gestern wurden 25 Personen festgenommen - darunter auch eine frühere AfD-Bundestags-Abgeordnete.

