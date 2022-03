BKA erfasst tausende Straftaten mit Corona-Bezug

"Coda" gewinnt den Oscar als besten Film

Los Angeles: In den USA sind die wichtigsten Filmpreise - die Oscars - vergeben worden. Vor kurzem wurde die Tragikömodie "Coda" als bester Film ausgezeichnet. In dem Streaming-Drama geht es um ein Mädchen, das in einer gehörlosen Fischerfamilie aufwächst. Beste Schauspielerin wurde Jessica Chastain: Die 45-jährige gewann die Trophäe für ihre Rolle in dem Film "The Eyes Of Tammy Faye". Will Smith holte den Oscar als bester Hauptdarsteller für seine Rolle in "King Richard". Der Oscar für die beste Nebendarstellerin ging an die US-Amerikanerin Ariana DeBose für ihre Rolle als Anita in der "West Side Story". Als bester männlicher Nebendarsteller wurde der US-Amerikaner Troy Kotsur für seine Leistung in "Coda" ausgezeichnet. Zwei Oscars gehen dieses Jahr an deutsche Künstler: Der Komponist Hans Zimmer gewann den Preis für die beste Filmmusik im Science-Fiction-Epos „Dune“. In der Kategorie Visuelle Effekte erhielt Gerd Nefzer die Auszeichnung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.03.2022 06:00 Uhr