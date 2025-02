BJR freut sich über Beteiligung an U18-Wahl in Bayern

München: Mehr als 40.000 Jugendliche in Bayern haben ihre Stimme bei der U18-Wahl abgegeben. Dies teilte der Bayerische Jugendring BJR mit, der die Wahl im Freistaat koordiniert hat. Bis gestern konnten Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit, in fast 600 Wahllokalen abstimmen. Bei der simulierten Wahl können sich junge Menschen einbringen und zeigen, dass sie Politik mitgestalten wollen. Der Präsident des Bayerischen Jugendrings, Seitz sagte, die U18-Wahllokale seien Orte gelebter Demokratie. Die U18-Wahl fand bundesweit statt. Das Wahlergebnis wird am Montagmittag im Internet veröffentlicht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.02.2025 14:00 Uhr