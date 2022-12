Bittere Kälte hält Großbritannien im Griff

Nachrichtenarchiv - 12.12.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: Großbritannien leidet seit Tagen unter ungewöhnlicher Kälte. In den West Midlands, nördlich von London, brachen mehrere Kinder durch die Eisdecke eines zugefrorenen Sees. Polizisten sprangen ins Wasser, um sie zu retten. Für drei Kinder kam aber jede Hilfe zu spät. Auf glatten Straßen bildeten sich lange Staus, die Flughäfen meldeten lange Verspätungen und die Bahngesellschaften riefen Fahrgäste auf, lieber zu Hause zu bleiben. Der Netzbetreiber National Grid ordnete an, Reserve-Kohlekraftwerke wieder hochzufahren. Dabei will Großbritannien eigentlich bis 2024 ganz auf Strom aus Kohle verzichten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.12.2022 16:00 Uhr