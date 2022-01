Bitkom rechnet mit Zehntausenden neuen Jobs in der Digitalbranche

Nachrichtenarchiv - 11.01.2022 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Branchenverband Bitkom rechnet mit bis zu 39.000 neuen Arbeitsplätzen in der Digitalwirtschaft in diesem Jahr. Wie Verbandschef Berg erklärte, spiegelt das Wachstum in der Informationstechnik den Trend zu Homeoffice und hybridem Arbeiten. Insbesondere hochwertige Technik sei gefragt. Wachstumsbremsen sind Bitkom zufolge Liefer-Engpässe und Fachkräftemangel. Für das laufende Jahr rechnet die Branche mit einem Wachstum von 3,6 Prozent und einem Umsatz von rund 185 Milliarden Euro.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.01.2022 17:00 Uhr