Bistum Würzburg kündigt Konsequenzen nach Missbrauchsgutachten an

Bistum Würzburg kündigt Konsequenzen an: Durch die unabhängige Studie zum sexuellen Missbrauch seien bisher unbekannte Informationen ans Licht gekommen, sagte die Interventionsbeauftrage Schüller. Diesen werde nun nachgegangen. Der Würzburger Bischof Jung bat erneut um Entschuldigung für "die Jahre des Schweigens, der Verleugnung und der Untätigkeit". Jung kündigte ein Treffen mit Betroffenen an und einen Workshop, um noch in diesem Jahr konkrete Maßnahmen zu erarbeiten. Im Gutachten ist von über 3.000 Missbrauchsfällen im Bistum zwischen 1945 und 2019 die Rede. Beschuldigt werden 51 Personen. Jung kritsierte den Vatikan scharf. Nach seinen Worten hat Rom das Bistum bei der Aufklärung der Verbrechen allein gelassen .

