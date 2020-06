Bistum Limburg verlangt Missbrauchsbeauftragten

Nachrichtenarchiv - 13.06.2020 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Limburg: Das Bistum Limburg hat in der Frankfurter Paulskirche die Ergebnisse des Aufarbeitungsprojekts "Betroffene hören - Missbrauch verhindern" vorgelegt. Die Auftraggeber, Bischof Bätzing und die Präsidentin der Diözesanversammlung, Schillai, überreichten ein Exemplar des Abschlussberichts an einen Vertreter der Betroffenen. Sie versprachen, alles dafür zu tun, dass so etwas nie wieder geschehen könne. Im Auftrag des Bistums hatten seit September 70 Fachleute Konsequenzen aus der Missbrauchsstudie der katholischen Deutschen Bischofskonferenz aus dem Jahr 2018 erörtert. Sie hörten Betroffene an, sichteten Personalakten und erarbeiteten über 60 Maßnahmen gegen sexualisierte Gewalt und Machtmissbrauch. Um die Maßnahmen zu koordinieren und zu forcieren, soll ein Bischöflicher Missbrauchs-Beauftragter berufen werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.06.2020 23:00 Uhr