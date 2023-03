Bistum Eichstätt trennt sich von fünf Schulen

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter in Bayern: Nachts meist klar, Temperaturen bis -2 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend klar oder leicht bewölkt, nur im Norden ab und zu dichtere Wolkenfelder. In der Nacht kühlt es ab auf plus 3 bis minus 2 Grad. Morgen und am Samstag viel Sonnenschein und an den Alpen föhnig, nur im nördlichen Franken morgen einige dichtere Wolkenfelder. Sonntag überwiegend bewölkt mit Schauern. Tiefstwerte 8 bis 0 Grad, Höchstwerte 12 bis 19 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.03.2023 17:00 Uhr