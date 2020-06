Bistum Augsburg regelt Entschädigung für Missbrauchs-Opfer

Maas nennt Proteste in USA "verständlich und legitim"

Berlin: Bundesaußenminister Maas hat Verständnis für die derzeitigen Proteste in den USA geäußert. Diese seien mehr als legitim, sagte Maas bei einem Treffen mit seinem ukrainischen Kollegen Kuleba in Berlin. Demonstrationen müssten möglich sein, wenn sie friedlich blieben, forderte Maas. Zuvor hatte die EU die Polizeigewalt in den USA scharf verurteilt. Der EU-Außenbeauftragte Borrell sprach von Machtmissbrauch, der angeprangert und bekämpft werden müsse. Der Tod des Afro-Amerikaners George Floyd bei einem Polizei-Einsatz in Minneapolis vor gut einer Woche hat zu teils gewalttätigen Protesten in den gesamten USA geführt. Präsident Trump drohte nun mit dem Einsatz des Militärs, um die Unruhen zu beenden. Dies stieß in Politik und Justiz der USA auf heftigen Widerspruch.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.06.2020 18:00 Uhr