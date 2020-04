Bistümer in Bayern begrüßen Erlaubnis für öffentliche Gottesdienste

Nachrichtenarchiv - 24.04.2020 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die Bistümer in Bayern freuen sich, dass öffentliche Gottesdienste ab dem 4. Mai wieder erlaubt sein sollen. Vom katholischen Bistum München und Freising heißt es, man begrüße die Entscheidung. Der evangelische Landesbischof Bedford-Strohm warnt gleichzeitig vor zu hohen Erwartungen. Der Gottesdienst werde nicht der gleiche sein wie vor der Krise. Vorher hatte Staatskanzleichef Herrmann erklärt, es sei wichtig, das Grundrecht der Religionsausübung wieder zu ermöglichen - für alle Glaubensgemeinschaften. Einzelheiten soll das Kabinett am Dienstag beschließen. So sind offenbar strenge Auflagen wie ein Hygienekonzept, das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung und ein Mindestabstand zwischen den Gläubigen vorgesehen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.04.2020 18:00 Uhr