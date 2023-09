Bislang gibt es 14 Tote bei Unwettern in Griechenland, Türkei und Bulgarien

Athen: Bei den schweren Unwettern in Mittelgriechenland ist ein weiteres Todesopfer gefunden worden. In einem Dorf im Osten der Hafenstadt Volos entdeckte die Feuerwehr die Leiche einer Frau, wie griechische Medien meldeten. Damit stieg die Zahl der Todesopfer in Griechenland auf drei. Noch bis morgen herrscht in vielen Regionen in Mittelgriechenland ein Fahrverbot und die Bewohner sind aufgefordert, angesichts der enormen Wassermengen die Häuser nicht zu verlassen. Auch in der Türkei ist ein Ende der starken Regenfälle nicht in Sicht. Dort gibt es laut Behörden bislang sieben Tote, mehr als 30 Menschen wurden verletzt. An der bulgarischen Schwarzmeerküste kamen mindestens vier Menschen bei den Unwettern ums Leben. Für morgen ist dort zumindest kein weiterer Regen mehr vorhergesagt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.09.2023 20:00 Uhr