Bislang 60 Feuerwehrleute bei Bränden in Griechenland verletzt

Athen: Beim Kampf gegen die schweren Brände in Griechenland sind in den vergangenen Tagen 60 Feuerwehrleute verletzt worden. Wie ein Sprecher mitgeteilt hat, sind auch heute wieder tausende Kräfte im Einsatz - mit Unterstützung aus dem Ausland. Unter anderem hat Deutschland Piloten mit Löschflugzeugen bereitgestellt. Kritik übte der Sprecher an den Medien, die mit Drohnen Aufnahmen von den Bränden machen. Der Luftraum sei ausschließlich für die Löscharbeiten da. Nach Angaben von Meteorologen hat inzwischen der Wind in den betroffenen Regionen Griechenlands nachgelassen, was bei der Brandbekämpfung hilft.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.08.2023 15:00 Uhr