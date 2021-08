Bisher unbekanntes Siegfried Lenz-Märchen erscheint im Herbst

Bundeswehrverband übt scharfe Kritik an Afghanistan-Politik

Berlin: Der Vorsitzende des Deutschen Bundeswehrverbandes, Oberstleutnant Wüstner, hat die Bundesregierung für ihre Afghanistan-Politik scharf kritisiert. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF bezeichnete er die aktuelle Situation als ein politisches Desaster und eine Tragödie. Die Bundeswehr sei jederzeit zu einer Evakuierung der Ortskräfte bereit gewesen, die politische Entscheidung dafür sei aber sehr spät gefallen. Die Lage vor Ort lasse viele Afghanistan-Veteranen - so wörtlich - "mit dem Kopf schütteln“. Auf diese Weise gehe bei den Soldaten auch Vertrauen in die Politik verloren, so Wüstner. Unterdessen sind zwei weitere Bundeswehr-Maschinen mit rund 500 Menschen an Bord in Frankfurt am Main angekommen. Im Laufe des Tages will die Bundeswehr die Evakuierungs-Mission mit mehreren Flügen fortsetzen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.08.2021 11:00 Uhr