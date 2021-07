Bisher keine Medaille für das Deutsche Team

Nachrichtenarchiv - 31.07.2021 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Tokio: Freistilschwimmerin Sarah Köhler hat bei den Olypischen Spielen in Japan ihre zweite Medaille deutlich verpasst. Drei Tage nach Bronze über 1500 m schlug die 27-Jährige im Finale über 800 m als Siebte an. Gold ging an die US-Amerikanerin Katie Ledecke, vor Ariarne Titmus aus Australien und der Italienerin Simona Quadarella. Auch die deutschen Triathleten sind leer ausgegangen. Bei der olympischen Premiere der Mixed-Staffel kam das Quartett um Laura Lindemann auf Platz sechs. Gold gewann Großbritannien, vor den USA und Weltmeister Frankreich.

Quelle: BR24 Nachrichten, 31.07.2021 05:00 Uhr