Bisher keine Hinweise auf freigesetzte Radioaktivität in Saporischschja

Pro Tag zwei Angriffe auf Asylbewerber in Deutschland

Berlin: In Deutschland werden statistisch gesehen zwei Asylbewerber pro Tag Opfer von Angriffen. Das geht aus der Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Kleine Anfrage der Linke-Fraktion hervor, über die die "Neue Osnabrücker Zeitung" berichtet. Demnach verzeichneten die Behörden im ersten Halbjahr 2022 über 420 solcher überwiegend rechtsmotivierten Straftaten. Im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres waren es über 570 gewesen. Obwohl es in diesem Jahr weniger Attacken gab, stieg die Zahl der Verletzten. In knapp einem Viertel der Fälle ging es um Gewalttaten wie Brandstiftung, Körperverletzung und den Einsatz von Sprengstoff und Waffen. Die fluchtpolitische Sprecherin der Linksfraktion, Bünger, forderte von Bund und Ländern, rassistische Straftaten konsequent aufzuklären, und verlangte geeignete Schutzkonzepte für Asylbewerber. Die Zahlen zeigten, dass rassistische Gewalt zum Alltag in Deutschland gehöre, so Bünger.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.08.2022 03:00 Uhr