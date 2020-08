Bisher keine Corona-Infektionen bei Einwohnern von Mamming

Nachrichtenarchiv - 31.07.2020 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Mamming: Bei den freiwilligen Corona-Tests für die Einwohner im niederbayerischen Mamming hatte bisher kein einziger ein positives Ergebnis. Das hat der Landrat von Dingolfing-Landau, Bumeder, am Abend mitgeteilt. Bisher hätten sich rund 2.000 der insgesamt rund 3.000 Bürger testen lassen, 90 Prozent der Tests seien bereits ausgewertet. Nach dem Ausbruch von mehr als 170 Corona-Infektionen auf einem Gemüsebauernhof in Mamming konnte sich die Bevölkerung im Ort freiwillig kostenlos testen lassen. Auch in Dingolfing, in Landau und ab heute auch in Frontenhausen gibt es Teststationen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.07.2020 09:00 Uhr