Bisher in Bayern 540 Erklärungen zur Änderung des Geschlechtseintrags

München: Seit Anfang November haben in Bayern 540 Menschen eine Änderung ihres Geschlechtseintrags oder Vornamens beantragt. Das erfuhr der BR vom Innenministerium. Die Antragsteller nutzten dabei das von den Ampel-Parteien angestoßene neue Selbstbestimmungsgesetz. Dieses ermöglicht Trans-, intergeschlechtlichen und nichtbinären Menschen, ihren Geschlechtseintrag mit einer einfachen Erklärung beim Standesamt ändern zu lassen. Es war am 1. November in Kraft getreten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.12.2024 23:00 Uhr