Bisher habe nur wenige Firmen Corona-Überbrückungshilfen erhalten

Lady Gaga räumt bei MTV Video Music Awards ab

New York: Lady Gaga hat bei der Verleihung der MTV Video Music Awards insgesamt fünf Auszeichnungen bekommen. Darunter war der neu geschaffene "Tricon Award", der neben dem künstlerischen Schaffen auch ihren Einsatz als Aktivistin ehrt. Gemeinsam mit Kollegin Ariana Grande gewann Lady Gaga drei Preise für den Song "Rain On Me" und das dazugehörige Video. Das erste große Live-Spektakel in den USA seit Beginn der Corona-Pandemie fand auf mehreren Freiluft-Bühnen in New York statt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.08.2020 08:00 Uhr