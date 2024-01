Bisher deutlich weniger Grippefälle in Bayern als im Vorwinter

Erlangen: In Bayerns sind seit Anfang Oktober deutlich weniger Grippefälle registriert worden als im Vorjahreszeitraum. Bis Anfang vergangener Woche hatten die Gesundheitsämter knapp 3800 Fälle an das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit gemeldet. In der Wintersaison davor wurden im gleichen Zeittraum mit knapp 54 100 Fällen fast 15 mal so viele registriert. Als Grund für die Entwicklung vermuten die Behörden eine verbesserte Grundimmunität der Bevölkerung. Insbesondere sei im ersten Jahr nach Corona, in dem keine Masken mehr getragen werden mussten, eine Art Nachholeffekt bei den Grippefällen eingetreten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.01.2024 08:00 Uhr