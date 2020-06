Bischofskonferenz unterschreibt Erklärung zur Missbrauchsaufarbeitung

Seehofer fordert harte Strafen nach Stuttgarter Krawallnacht

Stuttgart: Nach der Chaos-Nacht in der baden-württembergischen Landeshauptstadt befürwortet Bundesinnenminister Seehofer harte Strafen für die Täter. Bei einem Besuch in Stuttgart sagte er wörtlich: "Da geht es auch um die Glaubwürdigkeit unseres Rechtsstaates." Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann warf den Randalieren Landfriedensbruch vor und sprach von einer "Gewaltorgie". In der zentralen Stuttgarter Einkaufsstraße hatten Randalierer Schaufenster zerstört und Geschäfte geplündert. Nach Angaben der Polizei waren 400 bis 500 Menschen an der Randale beteiligt. 19 Polizisten wurden bei den Krawallen verletzt, 24 meist minderjährige Tatverdächtige festgenommen. Wie die Staatsanwaltschaft Stuttgart mitteilte, muss sich ein 16-Jähriger wegen versuchten Totschlags verantworten. Insgesamt wurden gegen acht mutmaßliche Randalierer Haftbefehle beantragt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.06.2020 21:00 Uhr