Bischof Kramer verurteilt fremdenfeindliche Angriffe nach Anschlag

Magdeburg: Der Bischof der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, Kramer, hat Angriffe auf Menschen mit Migrationshintergrund verurteilt, die nach dem Anschlag von Magdeburg verübt wurden. Zuwanderer hätten seit dem Anschlag Angst und trauten sich in diesen Tagen nicht aus dem Haus. Dieser neuen Gewalt müsse man entgegentreten, so Kramer. Nach dem Attentat auf dem Weihnachtsmarkt gab es in Magdeburg mehrere Angriffe auf als migrantisch wahrgenommen Personen. Die Polizei sprach von insgesamt vier Fällen von Körperverletzung. Unterdessen werden erneut Forderungen nach einer rigideren Sicherheitspolitik laut. So sprach sich SPD-Chef Klingbeil für ein entschiedenes Vorgehen gegen gewaltbereite Geflüchtete aus. CSU-Chef Söder fordert eine massive technische und personelle Aufrüstung der Sicherheitsbehörden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.12.2024 16:00 Uhr