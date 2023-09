Bischof Bätzing spricht von großer Enttäuschung im Fall Hengsbach

Wiesbaden: Die Enthüllungen über den früheren Essener Kardinal Hengsbach schlagen weiter hohe Wellen. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bätzing, sieht die katholische Kirche durch die Missbrauchsvorwürfe insgesamt in einer sehr schwierigen Situation. Zum Auftakt der Herbstvollversammlung der katholischen Bischöfe in Wiesbaden sagte Bätzing, Hengsbach sei für Generationen von Katholiken eine wichtige Persönlichkeit gewesen. Für diese Menschen seien die neuen Nachrichten eine riesige Enttäuschung. Alles müsse jetzt auf den Tisch. Dem 1991 verstorbenen Kardinal wird sexueler Missbrauch in zwei Fällen in den 1950er und 60er Jahren vorgeworfen. Am frühen Morgen wurde die Hengsbach-Statue am Essener Dom entfernt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.09.2023 20:00 Uhr