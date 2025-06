Bischof Bätzing ruft in Pfingstpredigt zu mehr Gemeinschaft auf

Limburg: Der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Bätzing, hat in seiner Pfingstpredigt zum sozialen Miteinander aufgerufen. In seiner Predigt im Limburger Dom sagte er, wir Menschen seien nicht dafür gemacht, um uns selbst zu kreisen und unser Dasein zu sichern. Kommunizieren und Gemeinschaft erfahren mache das Leben erst wirklich lebenswert. Der evangelische Landesbischof in Bayern, Kopp, bezeichnete das Pfingstfest als - so wörtlich - Fest, das den Unterschied macht. Bei seiner Predigt in der Münchner Matthäuskirche sagte er, es gehe auch im Leben darum, einen Unterschied zu machen. Bis morgen feiern Christen auf der ganzen Welt Pfingsten. Sie erinnern daran, dass Gott laut Bibel den Heiligen Geist zu den Menschen geschickt hat.

