Bischöfe würdigen Demokratie in ihren Pfingstpredigten

München: Im Mittelpunkt vieler Pfingstpredigten in Bayern stand das Thema Demokratie. In Europa müsse sie dringend verteidigt werden, unterstrich Bayerns Landesbischof Kopp. Der europäische Staatenbund sei dringend nötig. Es sei die beste Regierungsform, die es je in der Geschichte gab, sagte der evangelische Landesbischof in der Münchner Sankt Matthäuskirche. Kardinal Marx warnte in seiner Predigt im Liebfrauendom davor, dass die EU durch Nationalismus und Egoismus zugrunde gehen könne. Der Bamberger Erzbischof Gössl rief zu Friedensgesprächen auf. Mit Blick auf die Kämpfe in Nahost sei es wichtig, den Teufelskreis von Rache und Vergeltung zu durchbrechen. Die Sehnsucht nach Frieden sei dort am ausgeprägtesten, wo Bomben fielen, so auch in der Ukraine, im Jemen und Sudan.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.05.2024 16:00 Uhr