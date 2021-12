Bischöfe rufen zu mehr Menschlichkeit und Solidarität auf

Bundespräsident Steinmeier und Landtagspräsidentin Aigner rufen zum Zusammenhalt auf

Berlin: Bundespräsident Steinmeier hat in seiner Weihnachtsansprache zum Zusammenhalt aufgerufen. In dem Redemanuskript heißt es, nach zwei Jahren Pandemie mache sich Frust breit und auch offene Aggression. In einer Demokratie müssten nicht alle einer Meinung sein, doch müsse man sich auch nach der Pandemie noch in die Augen schauen können, erklärte Steinmeier. Er sprach allen Bürgern, die seit Monaten "umsichtig und verantwortungsvoll" handelten, seinen Dank aus. Bayerns Landtagspräsidentin Aigner betonte in ihrer Rede, Corona bleibe weiterhin wenig vorhersehbar. Deshalb müsse man den Gemeinsinn über das Einzelinteresse stellen. Die Weihnachtsansprache von Bundespräsident Steinmeier überträgt das Erste morgen nach der Tagesschau um 20 Uhr 10, die von Landtagspräsidentin Aigner zeigt das BR Fernsehen am zweiten Weihnachtsfeiertag um 18.40 Uhr.

Quelle: BR24 Nachrichten, 24.12.2021 12:45 Uhr