Bischöfe mahnen an Gründonnerstag zu mehr Mitmenschlichkeit

Bonn: Katholische Bischöfe haben am heutigen Gründonnerstag zu mehr Mitmenschlichkeit gemahnt. Dabei zeigte sich der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bätzing, dankbar über das Ausmaß an gelebter Solidarität in der Corona-Krise. "Wir tun das, um Leben zu retten und vor allem die Schwachen und Verwundbaren zu schützen", sagte Bätzing. Nach Einschätzung des Mainzer Bischofs Kohlgraf kann die Corona-Krise zu einer geistlichen Erneuerung der Gesellschaft führen. Verändern könnten sich die Aufmerksamkeit füreinander, vielleicht das Bewusstsein für die Zerbrechlichkeit der Welt und dafür, dass Glück nicht zu machen und nicht zu kaufen ist, so Kohlgraf.

