Bischöfe lassen Grundtext zu katholischer Sexualmoral scheitern

Neues Infektionsschutzgesetz passiert Bundestag

Berlin: Die Corona-Regeln für Herbst und Winter sind unter Dach und Fach. Der Bundestag hat mit den Stimmen der Ampel-Koalition das neue Infektionsschutzgesetz beschlossen. Es schreibt ab 1. Oktober eine FFP2-Maskenpflicht in Pflegeeinrichtungen, Arztpraxen und Krankenhäusern sowie in Fernzügen- und -bussen vor. Auf eine solche Pflicht verzichtete die Ampel-Koalition aber - anders als zunächst geplant - im Luftverkehr. Vor der Abstimmung verteidigte Gesundheitsminister Lauterbach diese Regelung. In Flugzeugen sei die Luftzirkulation deutlich intensiver als in Bussen und Bahnen. Außerdem sei die Zahl der Reisenden im Flugverkehr geringer. Bei hohem Infektionsgeschehen können die Bundesländer in Eigenregie zusätzliche Maßnahmen wie etwa eine Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr sowie beispielsweise in Wirtshäusern anordnen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.09.2022 21:00 Uhr