Bischöfe kommen zu Frühjahrsvollversammlung in Augsburg zusammen

Augsburg: Im Krisenmodus kommen am Nachmittag die deutschen Bischöfe zu ihrer Frühjahrsvollversammlung zusammen. Kurz vor der Tagung hatte der Vatikan mit einem Schreiben die Reformbemühungen der deutschen Katholiken gebremst. Bei ihrem Treffen wollten die Bischöfe beschließen, wie es mit den Reformbestrebungen innerhalb der katholischen Kirche weitergeht. Auf Drängen Roms wurde dieser Tagesordnungspunkt nun gestrichen. Die Vorgehen dürfte bei dem Treffen für weitere Diskussionen sorgen. Im Mittelpunkt der Beratungen stehen zudem das Wahljahr 2024 mit den Landtagswahlen in drei ostdeutschen Bundesländern sowie der Zustand der Demokratie. Darüber hinaus wollen die Bischöfe in Augsburg über die Konsequenzen aus dem Kirchenmitgliederschwund beraten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.02.2024 09:15 Uhr