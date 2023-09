Bischöfe beraten bei Herbstvollversammlung auch über Missbrauchsskandal

Essen: Seit die Missbrauchsvorwürfe gegen den Gründerbischof des Bistums Essen, Kardinal Hengsbach, bekannt geworden sind, haben sich weitere Opfer gemeldet. Das sagte der amtierende Bischof Overbeck im WDR. Außerdem räumte er Versäumnisse im Umgang mit den Vorwürfen ein. Ein Denkmal für Hengsbach vor dem Essener Dom wurde am Morgen abgebaut. Der verstorbene Kardinal steht im Verdacht, in den 50er- und 60er- Jahren mehrere Frauen sexuell missbraucht zu haben. Der Fall hat die Debatte über den Aufklärungswillen in der katholischen Kirche wieder angeheizt. Der Missbrauchsskandal ist auch Thema bei der Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz, die heute in Wiesbaden beginnt. Weitere Themen sind der innerkirchliche Reformprozess und aktuelle Fragen wie die Haltung zur AfD.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.09.2023 10:00 Uhr