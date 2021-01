Bis zu 30.000 Zuschauer bei Australian Open erlaubt

Nachrichtenarchiv - 30.01.2021 09:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Melbourne: Die Veranstalter der Australian Open rechnen trotz Corona-Pandemie mit zehntausenden von Zuschauern. Wie der Sportminister des Bundesstaats Victoria heute mitgeteilt hat, soll für die ersten acht Tage des Tennis-Turniers die Kapazität auf täglich 30.000 gedeckelt werden und danach sinken. Insgesamt würden für das am 8. Februar beginnende Sport-Großereignis so knapp 400.000 Menschen erwartet - halb soviele wie im Vorjahr. Der erste Grand-Slam des Jahres beginnt wegen der Pandemie drei Wochen später als üblich. In Victoria gibt es aktuell 23 bestätigte Corona-Infektionen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 30.01.2021 09:15 Uhr