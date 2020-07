Bis zu 3.000 Teilnehmer bei Münchner Fahrrad-Demo

Verbot von Werkverträgen soll bis Ende des Jahres beschlossen werden

Berlin: Der Gesetzentwurf zum Verbot von Werkverträgen in der Fleischindustrie soll offenbar noch in diesem Monat vom Bundeskabinett beschlossen werden. Wie die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" weiter berichtet, könnte er dann im September oder Oktober den Bundestag passieren und spätestens zum neuen Jahr umgesetzt werden. Bundesarbeitsminister Heil erneuerte in dem Sonntagsblatt seine Kritik an der Fleischbranche. Hier herrschen nach seinen Worten menschenunwürdige Arbeitsbedingungen. Ausbeutung dürfe in Europa nicht Geschäftsmodell sein, so der SPD-Politiker. Mit einem Werkvertrag ist ein Arbeitnehmer nicht bei der Firma direkt, sondern bei Subunternehmen angestellt. Diese schließen wiederum Werkverträge mit den Auftraggebern ab. Zuletzt war dieses System durch mehrere große Corona-Ausbrüche in Fleischfabriken in den Fokus gerückt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.07.2020 18:00 Uhr