Bis zu 16.000 Demonstranten bei verschiedenen Kundgebungen in Nürnberg

Nürnberg: Bei mehreren Großkundgebungen sind heute nach Schätzungen der Polizei bis zu 16.000 Menschen durch die Stadt gezogen. Die meisten Teilnehmer zählte eine Demonstration von Gegnern der Corona-Politik - allein hier kamen über 10.000 zusammen. Weitere 2.500 Menschen nahmen an einer Veranstaltung der AfD teil. Eine Gegendemonstration aus dem linken Lager kam auf etwa 2.000 Teilnehmer, weitere 1.000 Menschen nahmen an einer sogenannten "Menschenkette für Menschlichkeit" zusammen. Die Polizei zeigte sich nach Abschluss der Kundgebungen zufrieden - alles sei weitgehend störungsfrei abgelaufen. Sie registrierte zwölf kleinere Verstöße, wie etwa das Mitführen von Sturmhaben oder Tierabwehrspray. Festnahmen gab es nicht. Oberbürgermeister König zeigte sich im Gespräch mit dem BR erleichtert: Man habe es geschafft, alle Gruppen so auseinander zu halten, dass es nicht zu einer Eskalation kam.

Quelle: BR24 Nachrichten, 19.12.2021 20:30 Uhr