Bis Dezember 2020 sind 918 000 Minijobs weggefallen

Das Wetter in Bayern: Viel Sonnenschein, Höchstwerte 4 bis 8 Grad

Das Wetter in Bayern: Am frühen Vormittag an den Alpen noch bewölkt, sonst viel Sonnenschein. Besonders südlich der Donau mitunter lebhafter Wind. Höchstwerte 4 bis 8 Grad. In der Nacht klar bei Tiefstwerten um -6 Grad. Morgen sonnig, in unmittelbarer Alpennähe im Tagesverlauf Wolkenfelder. Montag und Dienstag weiter überwiegend freundlich. Maximal 2 bis 9 Grad, Tiefstwerte +3 bis -7 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.03.2021 08:00 Uhr