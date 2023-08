Bis 2050 rechnet eine Studie mit über einer Million Pflegebedürftigen in Bayern

München: In weniger als 30 Jahren dürfte sich die Zahl der Menschen, die Pflege brauchen, in Bayern im Vergleich zu 2021 fast verdoppeln. Das ist das Ergebnis des "Pflegegutachtens Bayern 2050". Laut Gesundheitsminister Holetschek sind das rund 90.000 mehr als bisher erwartet. Damit wären es dann mehr als eine Millionen Menschen. Entsprechend werde der Bedarf an Pflegeplätzen und -personal zunehmen, damit sei die Pflege eine der größten gesamtgesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit. Nach der neuen Prognose würden dann im Vergleich zum heutigen Stand um die Hälfte mehr Vollzeit-Pflegekräfte gebraucht. Ein neues Online-Portal der Staatsregierung stellt die Daten ab morgen auch auf regionaler Ebene zur Verfügung.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.08.2023 08:30 Uhr