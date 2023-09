New York: Der deutsche Schuhhersteller Birkenstock will in den USA an die Börse gehen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Linz am Rhein hat gestern die entsprechenden Unterlagen eingereicht. Datum und Bedingungen für den Börsenstart sind noch nicht bekannt. Der Finanzdienst Bloomberg sprach im Juli von einer Gesamtbewertung von mehr als acht Milliarden US-Dollar. Birkenstock beschäftigt weltweit etwa 6200 Menschen.

