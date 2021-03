Biontech wirkt bei auch bei Jugendlichen

Nachrichtenarchiv - 31.03.2021 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Mainz: Der Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer hat bei Jugendlichen zwischen zwölf und 15 Jahren in einer Zulassungsstudie eine Wirksamkeit von hundert Prozent gezeigt. Das hat das Unternehmen in Mainz mitgeteilt. Die Immunantworten der Studienteilnehmer hätten sogar die "robusten Antikörperantworten" von geimpften 16- bis 25-Jährigen übertroffen, hieß es. Außerdem sei das Impfmittel gut verträglich. Das Mainzer Pharmaunternehmen Biontech und sein US-Partner Pfizer wollen die Zulassung in den USA und in der EU in den kommenen Wochen beantragen. Bisher ist ihr Impfstoff nur für Menschen ab 16 Jahren zugelassen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.03.2021 16:00 Uhr