Biontech will neue Produktionskapazitäten für Corona-Impfstoff aufbauen

Mainz: Der Impfstoff-Hersteller Biontech arbeitet unter Hochdruck am Aufbau neuer Produktionskapazitäten. Das sagte Firmen-Chef Sahin dem "Spiegel". Momentan sehe es nicht rosig aus. Es entstehe ein Loch, weil weitere zugelassene Produkte fehlten. Deutschland werde aber genug Impfstoff bekommen, versicherte Sahin. Bis Ende Januar will das Unternehmen Klarheit haben, ob und wieviel mehr produziert werden kann. Es sei nicht so, als stünden überall in der Welt spezialisierte Fabriken ungenutzt herum, die von heute auf morgen Impfstoff in der nötigen Qualität herstellen könnten, sagte Sahin. Der gegenwärtige Mangel hängt laut Biontech auch mit der zögerlichen Einkaufspolitik der EU zusammen. Es habe die Annahme gegeben, dass noch viele andere Firmen mit Impfstoffen kommen. Offenbar habe der Eindruck geherrscht: Wir kriegen genug, es wird alles nicht so schlimm, und wir haben das unter Kontrolle. Ihn habe das gewundert, sagte der Biontech-Chef.

01.01.2021