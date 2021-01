Biontech will mehr Impfstoff an die Europäische Union liefern

Nachrichtenarchiv - 01.01.2021 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Mainzer Hersteller Biontech will im Kampf gegen die Corona-Pandemie mehr Impfstoff als geplant an die Europäische Union liefern. Das Unternehmen befindet sich nach eigenen Angaben in fortgeschrittenen Diskussionen, ob und wie weitere Impfstoffdosen zur Verfügung gestellt werden können. Biontech verwies darauf, dass diese Woche mit der EU-Kommission vereinbart worden sei, weitere 100 Millionen Impfstoffdosen zu liefern. Die Bundesregierung erwartet bis Anfang Februar noch 2,68 Millionen Dosen Impfstoff von Biontech. Die nächste Lieferung an die Länder sei weiterhin für den 8. Januar geplant, teilte das Gesundheitsministerium auf Twitter mit. Im Verlauf des Monats könnte allerdings weiterer Impfstoff vom Hersteller Moderna dazukommen. Das Ministerium rechnet damit, dass dieser nächste Woche zugelassen wird.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.01.2021 20:00 Uhr