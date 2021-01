Biontech warnt vor zeitlicher Streckung der Impfstoffabgabe

Nachrichtenarchiv - 05.01.2021 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeskanzlerin Merkel will morgen mit den zuständigen Fachministern darüber beraten, wie mehr Impfstoff gegen das Coronavirus beschafft werden kann. Es gibt Vorwürfe, es sei nicht genügend bestellt worden. Wegen des schleppenden Impfstarts wird in Deutschland inzwischen geprüft, die zweite Corona-Impfung zu verschieben, um das Präparat von Biontech / Pfizer zeitnah mehr Menschen verabreichen zu können. Davor allerdings warnt das Pharmaunternehmen. In einer Mitteilung von Biontech heißt es, es lägen keine Daten vor, die eine Sicherheit und Wirksamkeit für den Fall belegten, dass die beiden Dosen im Abstand von mehr als drei Wochen gespritzt werden. Großbritannien zum Beispiel hatte angekündigt, sogar bis zu zwölf Wochen zwischen den beiden Impfungen verstreichen zu lassen. Die FDP hat für kommende Woche eine Aktuelle Stunde im Bundestag zur Beschaffung der Impfstoffe beantragt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.01.2021 16:00 Uhr