Biontech und Pfizer treten Initiative zur Verteilung von Corona-Impfstoff bei

Nachrichtenarchiv - 22.01.2021 20:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Genf: Die Weltgesundheitsorganisation hofft auf einen baldigen Beginn der Corona-Impfungen in ärmeren Ländern. Laut WHO-Generaldirektor Tedros ist im Rahmen der internationalen Impf-Initiative Covax ein Vorvertrag mit Biontech und Pfizer abgeschlossen worden. Die Hersteller sollen nun 40 Millionen Dosen des gemeinsamen Präparats zu einem gemeinnützigen Preis liefern. Außerdem erwartet die WHO, dass 100 Millionen weitere Dosen des Produkts von AstraZeneca bald in Entwicklungsländer geliefert werden. Ziel sei es, ab Februar Vakzine zu verteilen. Insgesamt will Covax bis Ende des Jahres 1,8 Milliarden Dosen für weniger wohlhabenden Staaten bereitstellen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 22.01.2021 20:45 Uhr