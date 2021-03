Biontech und Pfizer liefern EU im März vier Millionen Impfstoffdosen mehr

Das Wetter in Bayern : In der Nacht gebietsweise Regen

Das Wetter in Bayern: In der Nacht zunehmend bewölkt, später im Norden und in der Mitte Bayerns etwas Schneeregen und Regen. Tiefsttemperaturen plus 5 bis minus1 Grad. Morgen am Nachmittag besonders in Nordbayern Regen. Am Freitag freundlicher. Am Samstag im Süden sonnige Abschnitte, im Norden Regenfälle. Höchstwerte 8 bis 16 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.03.2021 22:00 Uhr