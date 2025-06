Biontech-Mitgründer erhalten Deutschen Nationalpreis

Özlem Türeci und Uğur Şahin haben die Auszeichnung in Berlin überreicht bekommen: In seiner Laudatio sagte Kanzler Merz, die beiden verkörperten die Zukunftskraft einer freiheitlichen Gesellschaft - als Wissenschaftler, die Lösungen suchten. Türeci und Şahin entwickelten 2020 in Rekordzeit einen Impfstoff gegen Corona.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.06.2025 15:45 Uhr