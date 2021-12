Biontech liefert Kinder-Impfstoff wohl früher aus als geplant

Das Wetter: Viele Wolken und gebietsweise Regen bei 5 bis 9 Grad

Das Wetter in Bayern: Viele Wolken und gebietsweise Regen. Nur im Süden freundlicher und öfter trocken. Temperaturen zwischen 5 und 9 Grad. Morgen kühler und Regen, in höheren Lagen Schnee, dabei windig. Am Freitag trocken mit etwas Sonne. Am Samstag oft trüb und nass, in höheren Lagen Schnee. Temperaturen zwischen minus 2 und plus 6 Grad - in den Nächten bis minus 6 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.12.2021 06:00 Uhr