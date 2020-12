Biontech-Impfstoff wirkt wahrscheinlich auch gegen neue Variante

Nachrichtenarchiv - 22.12.2020 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Mainz: Biontech-Chef Sahin ist zuversichtlich, dass der Corona-Impfstoff seines Unternehmens auch gegen die neue Mutation des Virus wirkt. Aus wissenschaftlicher Sicht sei die Wahrscheinlichkeit dafür hoch, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Der Impfstoff sei bereits gegen circa 20 andere Virusvarianten mit anderen Mutationen getestet worden. Die Immunantwort habe stets alle Virusformen inaktiviert. Um die Wirksamkeit gegen die Mutation zu überprüfen, kündigte Sahin weitere Tests an. Gestern hatte der Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer eine Zulassung der Europäischen Union erhalten. Am kommenden Samstag soll Deutschland eine erste Lieferung von mehr als 150.000 Dosen erhalten. Am Sonntag wird dann laut Bundesgesundheitsminister Spahn mit dem Impfen begonnen. Zuerst bekommen laut Spahn Pflegebedürftige in Heimen das Mittel.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 22.12.2020 03:00 Uhr