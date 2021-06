Biontech-Impfstoff schützt auch "robust" gegen indische Corona-Variante

Nachrichtenarchiv - 11.06.2021 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

New York: Der Impfstoff von Biontech/Pfizer schützt laut einer neuen Studie offenbar auch vor der zuerst in Indien aufgetretenen Mutation des Corona-Virus. Auch vor anderen Varianten wie beispielsweise einer in Nigeria entdeckten Mutante schütze der Impfstoff, schreiben die Wissenschaftler der Universität von Texas in der Fachzeitschrift "Nature". Für die Studie hatten die Forscher Blut von 15 Menschen untersucht, die jeweils zwei Dosen des Impfstoffes erhalten hatten, und die Reaktion auf die verschiedenen Corona-Varianten getestet. Die Wirksamkeit der Antikörper sei zwar niedriger, aber immer noch "robust", hieß es.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.06.2021 12:00 Uhr