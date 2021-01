Biontech hat sich über Impfstoff-Bestellung der EU gewundert

Nachrichtenarchiv - 01.01.2021 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Mainz: Biontech-Chef Sahin hat sich über die zögerlichen Impfstoff-Bestellungen der EU gewundert. Sahin sagte dem Nachrichtenmagazin "Spiegel", in Europa sei der Prozess nicht so schnell und gradlinig abgelaufen wie in anderen Ländern - was auch am Mitspracherecht der einzelnen Mitgliedsstaaten gelegen habe. Das Mainzer Unternehmen Biontech versucht nach eigenen Angaben, noch mehr Corona-Impfstoff zu produzieren. Ende Januar soll es Klarheit über den genauen Umfang geben. - Laut Robert-Koch-Institut sind bislang mehr als 165.000 Menschen in Deutschland gegen das Coronavirus geimpft worden. Zum Vergleich: In Großbritannien, wo der Impfstoff von Biontech und Pfizer schon seit Anfang Dezember zugelassen ist, haben ihn schon fast 950.000 Menschen erhalten. Die meisten Impfungen in Deutschland gab es laut RKI in Bayern, gefolgt von Nordrhein-Westfalen und Hessen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.01.2021 18:00 Uhr