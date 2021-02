Biontech beginnt Impfstoffproduktion in Marburg

Marburg: Das Mainzer Pharmaunternehmen Biontech hat mit seiner Impfstoffproduktion in Hessen begonnen. Wie das Unternehmen mitteilte, können in Marburg nun acht Millionen Dosen pro Charge hergestellt werden. Vor gut vier Wochen war die Betriebsstätte genehmigt worden. Eine Corona-Impfung könnte bald für Touristen, die nach Spanien reisen wollen, entscheidend werden. Wie ein Mitarbeiter des spanischen Fremdenverkehrsamts der "Bild-Zeitung" sagte, soll ein Impfzertifikat eingerichtet werden. Die spanische Botschaft bestätigte außerdem, dass die Regierung in Madrid bereits mit der Welttourismusorganisation und der OECD an einem gemeinsamen Vorgehen arbeitet.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 10.02.2021 09:45 Uhr