Biontech beantragt EU-Zulassung von Corona-Impfstoff für Kinder

Das Wetter in Bayern: in der Nacht bewölkt oder klar, Abkühlung auf +6 bis -1 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht bewölkt oder klar, örtlich Nebel, in Franken etwas Regen. Es kühlt ab auf Tiefstwerte zwischen plus 6 und minus 1 Grad. Morgen nach Frühnebel freundlich bei höchstens 15 Grad. Die weiteren Aussichten: kaum Änderung, am Montag etwas wärmer.

Quelle: BR24 Nachrichten, 15.10.2021 19:45 Uhr